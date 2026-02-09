Chi sarà il tracciatore dello slalom della combinata maschile?

Questa mattina si sono fatte le prime domande sulla composizione della squadra italiana che scenderà in pista per lo slalom della combinata maschile. La pista, già preparata con attenzione, presenta un percorso tecnico e preciso. La traccia sarà gestita in modo neutrale per garantire equità tra tutti gli atleti. Ora si attende di scoprire chi sarà il tracciatore incaricato di disegnare il tracciato.

Un'impostazione tecnica accurata della pista e una gestione neutrale della traccia caratterizzano la preparazione della combinata a squadre delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'attenzione è rivolta alla Stelvio di Bormio, dove le porte verranno posizionate con precisione per offrire condizioni equilibrate alle squadre partecipanti, mantenendo alta la competizione senza influenze esterne. bernd brunner, tracciatore tedesco con una lunga carriera internazionale alle spalle, assume il compito di definire la disposizione delle porte sulla pista stelvio di bormio. Il lavoro è orientato a garantire una cornice neutra per la prova in programma alle ore 14.

