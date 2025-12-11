sci alpino una selezione interna definisce i sei azzurri al via dello slalom maschile di coppa del mondo

Una selezione interna ha annunciato i sei azzurri che parteciperanno allo slalom speciale maschile di Coppa del Mondo, in programma domenica 14 dicembre a Val d’Isère. L’evento, valido per la stagione 2025-2026, vedrà in pista gli atleti italiani in una delle competizioni più attese della disciplina.

Una selezione interna ha portato all’ufficializzazione dei nomi dei sei azzurri che prenderanno parte allo slalom speciale maschile che domenica 14 dicembre andrà in scena a Val d’Isere, in Francia, e sarà valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La prima manche andrà in scena alle ore 9.30, mentre la seconda, con inversione dei migliori 30, si terrà a partire dalle ore 13.00: i sei pettorali dell’Italia sono stati assegnati ad Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Matteo Canins, Simon Maurberger e Tommaso Saccardi. Non si è resa necessaria alcuna selezione interna, invece, per il gigante, in programma sabato 13, sempre agli stessi orari previsti per lo slalom del giorno successivo: il dt Max Carca ed il responsabile Mauro Pini hanno scelto Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger e Simon Talacci. 🔗 Leggi su Oasport.it