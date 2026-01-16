Catania Toscano avverte | A Monopoli serviranno pazienza buone letture e identità

Domenico Toscano, allenatore di Catania, anticipa la trasferta di Monopoli, sottolineando l’importanza di pazienza, preparazione e identità nel confrontarsi con la squadra pugliese. Alla vigilia della partita, in conferenza stampa, il tecnico ha condiviso le sue considerazioni sul percorso e sulle strategie da adottare per affrontare la sfida, evidenziando l’approccio mentale e tattico necessario per ottenere un risultato positivo.

Alla vigilia della trasferta pugliese, il tecnico rossazzurro analizza le insidie del Veneziani, richiama alla maturità vista contro la Cavese e ribadisce l'importanza della strategia di gara. Tra il punto sugli infortunati, il mercato e la fiducia nel gruppo, Toscano chiede continuità Alla vigilia della partenza per la Puglia, Domenico Toscano prende la parola in sala stampa e disegna il perimetro mentale e tattico della sfida di Monopoli. Un appuntamento che il tecnico del Catania non considera una semplice tappa di calendario, ma un passaggio denso di trappole, letture e maturità. Il messaggio è chiaro: per restare in alto serve continuità, e la continuità passa anche dalle partite sporche, da quelle che non si aprono subito e chiedono pazienza come una chiave girata lentamente nella serratura. La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Catania, Toscano avverte: "A Monopoli serviranno pazienza, buone letture e identità" - Alla vigilia della trasferta pugliese, il tecnico rossazzurro analizza le insidie del Veneziani, richiama alla maturità vista contro la Cavese e ribadisce l'importanza della strategia di gara. cataniatoday.it

Catania, Toscano fa lo stratega sul mercato e svela “l’acquisto più importante”. Poi il focus sugli infortunati - Ci eravamo posti un obiettivo, quello di vincere anche certe partite che non riesci a sbloccare subito. strettoweb.com

Il primato del Catania, ecco cosa cambierà a Monopoli - Le parole dell'allenatore in vista della gara di domenica in Puglia ... lasicilia.it

Unica Sport. . Toscano: "Il campionato sta entrando nel vivo e dobbiamo sfruttare le nostre armi per raggiungere il nostro obiettivo" #UnicaSport #sushinuk #CataniaFC #LegaPro #monopolicatania - facebook.com facebook

