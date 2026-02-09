Caso Epstein nuove tensioni nel Regno Unito

Nuove tensioni scuotono il Regno Unito dopo il caso Epstein. I principi William e Kate hanno espresso la loro vicinanza alle vittime, mentre la famiglia reale si è distanziata dall’ex principe Andrea. La situazione resta calda, con molti che seguono gli sviluppi e chiedono chiarezza.

Nuovo capitolo sul caso Epstein. I principi William e Kate esprimono vicinanza alle vittime, mentre la famiglia reale prende le distanze dall’ex principe Andrea. Il premier britannico è sotto pressione. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

