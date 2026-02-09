Caso Epstein nuove tensioni nel Regno Unito
Nuove tensioni scuotono il Regno Unito dopo il caso Epstein. I principi William e Kate hanno espresso la loro vicinanza alle vittime, mentre la famiglia reale si è distanziata dall’ex principe Andrea. La situazione resta calda, con molti che seguono gli sviluppi e chiedono chiarezza.
Nuovo capitolo sul caso Epstein. I principi William e Kate esprimono vicinanza alle vittime, mentre la famiglia reale prende le distanze dall'ex principe Andrea. Il premier britannico è sotto pressione.
Caso Epstein, Regno Unito: ex principe Andrea lascia la Royal Lodge
L’ex principe Andrea ha lasciato la Royal Lodge di Windsor prima del previsto.
Droga e stupra la moglie con altri cinque uomini per oltre 13 anni: un nuovo ‘caso Pelicot’ nel Regno Unito
Un caso di grave violenza sessuale emerge nel Regno Unito, coinvolgendo Philip Young, 49 anni, accusato di aver drogato e abusato della ex moglie Joanne insieme ad altri cinque uomini per un periodo di oltre 13 anni.
