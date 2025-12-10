San Donato Val Comino | con Polis arrivano i servizi della pubblica amministrazione in un altro ufficio postale del frusinate

A San Donato Val Comino sono iniziati i lavori del progetto “Polis”, che porta i servizi della Pubblica Amministrazione negli uffici postali del Frusinate. Questa iniziativa di Poste Italiane mira a riqualificare le sedi e ampliare l’offerta di servizi pubblici in circa 7.000 comuni italiani, migliorando l’accessibilità e l’efficienza per i cittadini.

San Donato Val di Comino, con “Polis” arrivano i servizi della Pubblica Amministrazione in un altro ufficio postale del frusinate - Per tutta la durata dei lavori la continuità dei servizi garantita da un Ufficio Postale Mobile posizionato nelle adiacenze dell’ufficio e già operativo con tutti i servizi postali ... Lo riporta tunews24.it

