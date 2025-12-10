San Donato Val Comino | con Polis arrivano i servizi della pubblica amministrazione in un altro ufficio postale del frusinate
A San Donato Val Comino sono iniziati i lavori del progetto “Polis”, che porta i servizi della Pubblica Amministrazione negli uffici postali del Frusinate. Questa iniziativa di Poste Italiane mira a riqualificare le sedi e ampliare l’offerta di servizi pubblici in circa 7.000 comuni italiani, migliorando l’accessibilità e l’efficienza per i cittadini.
Sono iniziati anche nell' ufficio postale di San Donato di Val Comino e, i lavori previsti dal progetto "Polis", l'iniziativa di Poste Italiane finalizzata alla riqualificazione delle sedi e all'ampliamento dell'offerta con i servizi della Pubblica Amministrazione nei 7mila comuni italiani con.
San Donato Val di Comino, con "Polis" arrivano i servizi della Pubblica Amministrazione in un altro ufficio postale del frusinate - Per tutta la durata dei lavori la continuità dei servizi garantita da un Ufficio Postale Mobile posizionato nelle adiacenze dell'ufficio e già operativo con tutti i servizi postali ...
