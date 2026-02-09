Montopoli Carlotta Cambi si lamenta perché durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina non hanno menzionato la pallavolo, né lei né altri campioni come Anna Danesi, Giannelli, Anzani e Porro. La giocatrice si dice delusa e pensa che il suo sport non abbia ricevuto il giusto risalto.

MONTOPOLI Più che a se stessa la campionessa Carlotta Cambi, commentando l’omissione del suo nome e di quello della collega Anna Danesi (e dei campioni della pallavolo maschile Simone Giannelli, Simone Anzani e Luca Porro ) durante la cerimonia iniziale delle olimpiadi invernali Milano Cortina, pensa al "nostro sport". Alla pallavolo. "Resta il rammarico di non aver dato risalto al nostro sport che negli ultimi anni è sempre stato sul gradino più alto del podio in tutte le competizioni", le parole della campionessa montopolese. Come è noto il telecronista Rai che venerdì sera presentava sul massimo canale della televisione pubblica la cerimonia di apertura delle olimpiadi Milano Cortina ha citato solo Paola Egonu come pallavolista famosa tra le tre che hanno portato la fiamma olimpica e anche tra i tre atleti maschi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carlotta Cambi e... "solo la Egonu è famosa": "Non è stato dato giusto risalto alla pallavolo"

