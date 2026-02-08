L’orgoglio di Montopoli si accende con la medaglia di Carlotta Cambi. La cittadina si riempie di entusiasmo e di orgoglio, dopo che la pallavolista locale ha portato a casa una medaglia olimpica. La sua vittoria fa parlare tutti, dai più giovani agli anziani, e mette in risalto il nome di Montopoli nel mondo dello sport. La gente si chiede se anche la sua compagna di squadra, Carlotta, sia riuscita a brillare come lei, alimentando l’orgoglio di un’intera comunità.

MONTOPOLI L’orgoglio, si sa, fa parte dei popoli. Soprattutto di quelli di centri più piccoli. E l’orgoglio più grande di Montopoli, in questo preciso momento della storia, si chiama Carlotta Cambi, pallavolista pluricampione sia in Italia che nel mondo, medaglia olimpionica e tanto altro. L’altra sera Carlotta ha partecipato con Paola Egonu e Anna Danesi, alla cerimonia di apertura delle Olimpiandi invernali di Milano-Cortina. Ma durante la telecronaca in mondovisione, su Rai 1, il telecronista Paolo Petrecca (insieme ai commentatori Belmondo e Genovesi ) ha "riconosciuto" solo la Egonu affermando che fosse l’unica famosa tra le tre pallavoliste e anche tra i pallavolisti della delegazione maschile composta da Simone Giannelli, Simone Anzani e Luca Porro ). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’orgoglio ferito di Montopoli. All’apertura dei giochi olimpici... Famosa solo la Egonu. "E Carlotta?"

Approfondimenti su Montopoli Cambi

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina ha lasciato il pubblico con un senso di sobrietà e raffinatezza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Montopoli Cambi

Argomenti discussi: L’orgoglio ferito di Montopoli. All’apertura dei giochi olimpici... Famosa solo la Egonu. E Carlotta?; PADOVA | IL PAPA’ DEL POLIZIOTTO FERITO A TORINO: SONO ORGOGLIOSO DI MIO FIGLIO; La Gema pronta alla stracittadina numero 17. Le parole di Andreazza; Lorenzo Virgulti, poliziotto ascolano ferito negli scontri di Torino: Paura? No, siamo addestrati. Così ho fatto da scudo al collega...

Lorenzo Virgulti, poliziotto ascolano ferito negli scontri di Torino: «Paura? No, siamo addestrati. Così ho fatto da scudo al collega massacrato»ASCOLI - Ha fatto scudo con il proprio corpo per salvare un collega ferito (il pescarese Alessandro Calista di 29 anni) rimasto a terra durante i ... msn.com

Agente ferito a Torino, sindaco Ascoli propone la benemerenza civica(ANSA) - ASCOLI PICENO, 04 FEB - Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha proposto il conferimento della benemerenza civica all'agente ... notizie.tiscali.it

4 Febbraio 1055 Un popolo caparbio, volubile, testardo, solidale, generoso, battagliero, dall'animo nobile, orgoglioso da vita a quello che ancora oggi è il nostro posto del cuore, il nostro paese: Montopoli. Lo stesso Popolo da 971 anni è a difesa della Torre. B facebook