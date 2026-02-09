Caleb McLaughlin e Miles Morales | l’attore di Stranger Things un sogno nel MCU per rappresentare il nuovo Spider-Man

Caleb McLaughlin, famoso per “Stranger Things”, ha fatto sapere di voler interpretare Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe. L’attore ha detto che sarebbe un sogno poter vestire i panni di Spider-Man nel nuovo universo Marvel. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’idea sta già facendo discutere i fan.

Caleb McLaughlin, l'attore noto per il suo ruolo nella serie "Stranger Things", ha espresso il suo forte desiderio di interpretare Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe (MCU). La notizia, emersa da una recente intervista con Variety, riaccende i riflettori sul casting del personaggio e sulla sua potenziale transizione dal mondo dell'animazione a quello live-action, aprendo nuove prospettive per il futuro di Spider-Man nel panorama cinematografico internazionale. L'attore, diventato celebre interpretando Lucas Sinclair nella serie Netflix "Stranger Things", ha dichiarato che interpretare Miles Morales sarebbe per lui un onore.

