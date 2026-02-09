Calciomercato Milan | a giugno rinforzo dall’Arsenal

A giugno il Milan si muove per rinforzare l’attacco. La società rossonera cerca ancora un attaccante che possa fare la differenza e diventare il punto di riferimento in avanti. Dopo aver tentato a gennaio, ora puntano a trovare un nome giusto, possibilmente dall’Arsenal, per sistemare il reparto e puntare subito a risultati più solidi.

Al Milan di Allegri manca un attaccante titolarissimo. La formazione rossonera, come a gennaio, cerca sul mercato ancora una prima punta che possa diventare il cardini attorno al quale costruire la squadra. In casa Milan sono già partiti i casting per il nuovo centravanti della prossima stagione. In via Aldo Rossi la priorità è chiara, consegnare a Massimiliano Allegri un bomber da oltre 15 gol a stagione, possibilmente già abituato a palcoscenici importanti e con esperienza anche in Serie A. Il profilo che risponde maggiormente ai parametri societari è quello di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina, 25 anni, è giovane ma già esperto e con ampi margini di crescita.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Il ritorno di Thiago Silva al Milan è al centro delle discussioni nel calciomercato dei rossoneri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

CALCIOMERCATO MILAN: C'È L'ACCORDO! TARE LO BLOCCA PER GENNAIO

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Mateta, il Milan ha fretta: alzata l'offerta al Palace per averlo subito. I dettagli della trattativa; Serie A, Calciomercato Milan – Clamoroso accordo per Mateta: le ultimissime; Calciomercato, le news del 30 gennaio; Calciomercato Milan: Allegri ha scelto l'attaccante per giugno.

Calciomercato Milan: Allegri ha scelto l'attaccante per giugnoNiente Mateta a gennaio. Il mercato di gennaio del Milan si è concluso senza l'acquisto di una prima punta titolare. fantacalcio.it

Calciomercato Milan, Chukwueze verso il riscatto: ottimismo dei rossoneri, incasso possibile a giugno. Le ultimissimeCalciomercato Milan, Chukwueze verso il riscatto: ottimismo dei rossoneri, incasso possibile a giugno. Le ultimissime Il mercato in uscita del Milan potrebbe trasformarsi in una boccata d’ossigeno per ... calcionews24.com

#Calciomercato, il @acmilan può piazzare il grande colpo estivo dagli amici del Chelsea - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

@fanpiùattivi #Calciomercato #Milan: rossoneri al lavoro sui rinnovi. #McKennie nei radar del Diavolo. #Kostic porta #Vlahovic #SempreMilan facebook