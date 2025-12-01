Il Milan cerca un difensore centrale per il prossimo calciomercato invernale e, tra le varie piste che il club rossonero sta sondando, non va esclusa a priori quella che porta in Medio Oriente. L'esperto ha svelato i piani del Diavolo: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato: Milan, una pista ‘esotica’ per il rinforzo tanto invocato da Allegri