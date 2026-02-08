Mercato Inter Muharemovic è l’obiettivo per la difesa | la strategia nerazzurra e gli ostacoli della trattativa

L’Inter punta forte su Muharemovic per rinforzare la difesa, ma la trattativa non è semplice. La società nerazzurra sta cercando di chiudere l’accordo, ma ci sono diversi ostacoli da superare. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi che potrebbero definire il futuro del giovane difensore.

Inter News 24 Mercato Inter, Muharemovic è l'obiettivo per la difesa ma l'affare riscontra diversi ostacoli: ecco tutti i dettagli. Il pomeriggio di oggi al Mapei Stadium non sarà una partita come le altre per Tarik Muharemovic. Il difensore classe 2003, colonna portante della formazione di Fabio Grosso, affronterà l' Inter di Cristian Chivu in quello che molti considerano un vero e proprio provino in vista della sessione estiva di mercato. La dirigenza nerazzurra, con Marotta e Ausilio in prima fila, monitora da tempo il giovane mancino, capace di disimpegnarsi con naturalezza sia come centrale che come braccetto sinistro in una difesa a tre.

Domenica, durante la partita contro il Sassuolo, l’Inter osserverà da vicino Muharemovic.

Nel mercato dell'Inter emergono nuovi dettagli sull'offerta ufficiale per Mlacic e sulle strategie future del club.

