Calcio tutto facile per l’Inter nella 24esima di Serie A Inciampano Bologna ed Udinese pari in extremis per la Juventus

La domenica della Serie A si chiude con l’Inter che vince facilmente, mentre Bologna e Udinese inciampano e la Juventus strappa un pari all’ultimo minuto. La 24esima giornata si è conclusa con quattro partite e altri match in programma domani.

Si è conclusa poco fa la ricca domenica della Serie A 2025-2026. Quattro i match disputati in questa 24esima giornata, in attesa dei posticipi di domani. Andiamo a riepilogare i risultati di oggi, analizzando anche le modifiche nella nuova classifica. Nell'anticipo delle 12.30, i l Parma ha sorpreso il Bologna nel derby emiliano-romagnolo vincendo con un gol al 95? di Ordonez. I rossoblù, davanti al loro pubblico, sono rimasti in 10 uomini dopo soli 18? a causa di un rosso sventolato a Pobega. La parità numerica è stata nuovamente fissata dal doppio giallo di Troilo al 79? ma nel finale i parmigiani sono stati più caparbi.

