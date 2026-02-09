Calcio Misano entra nell’orbita del Cesena | accordo di affiliazione tra i due club

S.S. Misano si lega ufficialmente al Cesena Calcio. La società di Misano ha annunciato di aver firmato un accordo di affiliazione con il club romagnolo, attualmente in Serie B. Da oggi, le due realtà sportive collaboreranno più strettamente, lasciando aperta la possibilità di future sinergie e scambi di giovani talenti. La notizia ha già fatto discutere tra i tifosi, che vedono questa partnership come un passo importante per il calcio locale.

S.S. Misano ha comunicato di aver stretto un accordo con il Cesena Calcio: entra a far parte delle società affiliate al club professionistico romagnolo (milita in serie B). Un matrimonio che salda la lunga tradizione di successo a livello giovanile del Cesena Calcio con lo spirito del Misano, che.

