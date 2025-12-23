Annega nella piscina appena inaugurata bimbo di 4 anni muore dopo 7 giorni | il dramma in Val Venosta

Un bambino di 4 anni, rimasto gravemente ferito dopo essere annegato in una piscina a Curon, in Val Venosta, è deceduto dopo sette giorni di ospedale. L’incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. La vicenda evidenzia l’importanza di misure di sicurezza adeguate nelle aree dedicate ai più piccoli.

Dopo una settimana tra la vita e la morte, è deceduto il bimbo di 4 anni annegato in una piscina a Curon, in Val Venosta nell’Alto Adige. L’incidente è avvenuto in un nuovo impianto coperto inaugurato nel paese trentino solo poche settimane fa. Soccorso d’urgenza dopo che era finito sott’acqua, il bimbo era stato trasportato all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Da sette giorni si trovava in condizioni critiche. L’annegamento e i soccorsi d’urgenza. I fatti sono avvenuti all’interno della nuova «piscina avventura» Curunes. Gli inquirenti non sono ancora riusciti a ricostruire la dinamica che avrebbe portato il bimbo sott’acqua senza la supervisione di nessuno. 🔗 Leggi su Open.online

