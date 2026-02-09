Buone idee ma poca sostanza | Juventus ancora indietro nella fase di finalizzazione

La Juventus di Spalletti ha mostrato ancora una volta i suoi limiti in fase di conclusione. La squadra costruisce bene le azioni, ma fatica a mettere dentro le occasioni chiare. Ieri sera contro la Lazio, i bianconeri hanno creato tanto, ma hanno sbagliato troppo in zona gol. La differenza tra le idee e i risultati resta evidente, e la strada per migliorare sembra ancora lunga.

La partita di ieri sera contro la Lazio ha messo in evidenza un fattore cruciale della nuova Juventus di Luciano Spalletti: la squadra è quasi perfetta nella fase di costruzione, ma pecca in quella di finalizzazione. Un fattore legato in primo luogo ad un attacco troppo leggero, ma anche alla poca efficacia dei tiri da fuori, più volte tentati dai giocatori bianconeri, senza però risultare incisivi. I dati parlano chiaro: la Juve crea occasioni ma non le sfrutta. A saltare agli occhi degli addetti ai lavori, tra le tante statistiche fornite dalla partita contro la squadra di Maurizio Sarri, sono quelle relative agli expected goals e ai tiri totali.

