Ternana-Guidonia Montecelio 1-2 Fabio Liverani | Mancate veemenza e cattiveria Poca qualità nella finalizzazione

Ternitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una striscia positiva di dieci risultati utili che si interrompe per la Ternana. La formazione rossoverde è stata superata dal Guidonia (1-2) il finale allo stadio Liberati. Al termine della gara è intervenuto Fabio Liverani. L’analisi del tecnico rossoverde: “La partenza è stata buona. Eravamo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ternana guidonia montecelio 1Ternana-Guidonia 1-2: diretta live e risultato finale | Serie C - Guidonia Montecelio di Domenica 30 novembre 2025: formazioni e tabellino. Scrive calciomagazine.net

ternana guidonia montecelio 1RIVIVI – TERNANA-GUIDONIA 1-2, le Fere mancano il tris - Guidonia Montecelio, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, Girone B. Segnala ternananews.it

ternana guidonia montecelio 1Ternana, brutto passo indietro: il Guidonia fa il blitz al Liberati (1-2) - Vanno sotto, pareggiano con Durmush, poi la squadra di Ginestra piazza la botta da tre punti. Lo riporta corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Ternana Guidonia Montecelio 1