Buon compleanno Mia Farrow Simone Romagnoli… Tmaso Lisi…

Buon compleanno Simone Romagnoli, Mia Farrow, Francesco Bazzurri, Joseph Stiglitz, Giuliano Cazzola, Luigi Nicolais, Carla del Ponte, Filippo Gaudenzi, Alessandro Laterza, Franco Mirabelli, Manuel Gerolin, Enzo Lattuca, Andrea Miglio Risi, Laura Bianchi, Michele Ruzzier, Claudia Ciccotti. Oggi 9 febbraio compiono gli anni: Francesco Bazzurri, scrittore, impresario teatrale; Ernesto Colnago, ex ciclista, imprenditore; Tommaso Lisi, poeta; Laura Minici Zotti, artista; Nello Velucchi, ex ciclista; Giovanni Susan, ex calciatore; Luigi Bressan, arcivescovo; Andrea Buffoni, politico; Giuliano Cazzola, economista, politico; Vanni Rodeghiero, giavellottista; Sergio Merusi, politico; Joseph Stiglitz, economista, saggista; Franco Barbero, attore; Mia Farrow, attrice; Ernesto Auci, giornalista, politico; Carlo Barbieri, scrittore; Giuseppe Cattaneo, ex calciatore; Francesco d'Agostino, giurista; Francesco Gostoli, architetto; Gianni de Martino, giornalista, scrittore; Roberto de Petri, ex calciatore Vicenza, Padova; Carla del Ponte, magistrata.

