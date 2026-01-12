Buon compleanno Lucilla Andrich Alessio Romagnoli…

Il 12 gennaio celebra il compleanno di diverse personalità italiane in vari settori, tra cui giornalismo, politica, arte e sport. Tra loro, Lucilla Andrich, giornalista, e Alessio Romagnoli, ex calciatore. È un giorno che ricorda professionisti e figure pubbliche che hanno contribuito alla cultura, allo sport e alla società italiana. Auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro compleanno.

Buon compleanno Lucilla Andrich, Salvatore Sirigu, Benito Urgu, Liliana Cavani, Gildo Siorpaes, Bedy Moratti, Mario Luzzatto Fegiz, Erminio Azzaro, Pasquale Panella, Gianni Riotta, Andrea Carnevale, Michela Giuffrida, Dalia Gaberscik, Roberto Rambaudi, Samuele Segoni, Maddalena Corvaglia, Borja Valero, Liliana Ventricelli, Edoardo Mortara, Simone Valente, Giacomo Ninfa, Maria Luisa de Crescenzo, Samuele Longo, Ottavia Cestonaro, Alessio Romagnoli. Oggi 12 gennaio compiono gli anni: Lucilla Andrich, giornalista; Mario d'Acquisto, politico; Giuseppe Astone, politico; Liliana Cavani, regista, sceneggiatrice; Giuseppe Luongo, politico; Gildo Siorpaes, ex bobbista, sciatore, allenatore; Giordano Cattani, ex calciatore; Benito Urgu, cantante, comico, cabarettista; Guido Fiandino, vescovo; Bedy Moratti, attrice; Donato Veraldi, politico; Gaetano Rabbito, politico; Paolo Lombardo, ex calciatore, allenatore; Gianni Russo, attore; Pino Pedano, scultore, ebanista.

