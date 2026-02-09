La Fondazione Einaudi risponde alle accuse di “Report” con fermezza. La fondazione ha pubblicato un video sui social per chiarire la propria posizione, replicando alle insinuazioni dell’inchiesta firmata da Sigfrido Ranucci. L’ente sottolinea di non aver promosso il “No” al referendum e respinge ogni accusa di bufala o veleni. La polemica continua a far discutere, mentre la fondazione si difende dalle accuse con decisione.

La Fondazione Einaudi in un video sui social ha risposto con elegante fermezza alle insinuazioni lanciate ieri da “Report” con la solita inchiesta pane, bufala e salame firmata dalla redazione di Sigfrido Ranucci. “Non ci lasciamo intimidire da Report e rispondiamo punto su punto. “, dice in apertura della clip su Instagram l’avvocato Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione. Nata nel 1964 a Torino su iniziativa della famiglia Einaudi, enti pubblici locali, banche come la Cassa di Risparmio e l’Istituto Bancario San Paolo, e FIAT, con la donazione della biblioteca e dell’archivio di Einaudi (circa 70. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bufale e veleni da “Report” sulla Fondazione Einaudi: è colpevole di promuovere il “No” al referendum? La dura replica

Durante l’evento Atreju, la Fondazione Einaudi ha ribadito l’importanza di concentrarsi sui contenuti della riforma della giustizia, sottolineando che i magistrati non sono sacerdoti dell’etica pubblica.

Recenti chiarimenti da “Open”, diretta da Enrico Mentana, smascherano le affermazioni di Alessandro Barbero sul suo “No” al referendum.

