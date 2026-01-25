Svelate le bufale di Barbero sul no al referendum | Ha letto la riforma sbagliata quella di Berlusconi

Recenti chiarimenti da “Open”, diretta da Enrico Mentana, smascherano le affermazioni di Alessandro Barbero sul suo “No” al referendum. L’autorevole testata evidenzia come il professore abbia citato erroneamente la riforma della giustizia di Nordio, attribuendo a essa modifiche che in realtà appartengono alla proposta di Berlusconi. La vicenda, amplificata dalla popolarità del docente, ha suscitato discussioni sulla veridicità delle sue affermazioni e sulla

E’ l’autorevole testata “ Open “, diretta da Enrico Mentana, e l’autorevole direttore della stessa, Franco Bechis, a mettere forse una parola definitiva sulla vicenda del video del professor Alessandro Barbero sulle sue ragioni del “No”: ha detto falsità, citando cose che nella riforma della giustizia di Nordio non ci sono? Di sicuro, quel video, grazie alla grande popolarità del professore, ha avuto una diffusione virale e secondo alcuni “complottisti” sarebbe stato censurato dai “poteri forti” che manovrano i social. Ma su questo è meglio sorvolare. Quello che Bechis ci spiega è una tesi molto attendibile sugli “svarioni” di Barbero, forse commessi in buona fede: il professore, che si vanta di essere credibile e documentato, avrebbe letto la riforma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

