Due interventi dell’elicottero del 118 per malori soccorsi un 31enne e una bimba di 2 anni
Due interventi per l’elisoccorso di Parma, nel Piacentino, il giorno di Natale. Intorno a mezzogiorno, un 31enne che si trovava in un bar a Cortemaggiore, ha accusato un improvviso malore. Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’auto infermieristica del 118 della Valdarda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
