Pranzo con bollito misto e altre specialità al Rifugio Antonio Devoto al Passo del Bocco

Genovatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 22 e domenica 23 novembre il Rifugio Antonio Devoto al Passo del Bocco (Mezzanego) propone un pranzo con bollito misto e altre specialità.Prenotazioni il tuo tavolo al tel. 0185 342 065. . 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

pranzo bollito misto specialit224Pranzo con bollito misto e altre specialità al Rifugio Antonio Devoto al Passo del Bocco - Sabato 22 e domenica 23 novembre il Rifugio Antonio Devoto al Passo del Bocco (Mezzanego) propone un pranzo con bollito misto e altre specialità. genovatoday.it scrive

pranzo bollito misto specialit224Il bollito misto: da Giacomo Bistrò alle trattorie meneghine il rito del pranzo domenicale - Facile la battuta: via Pasquale Sottocorno potrebbe serenamente chiamarsi via Giacomo Bulleri o anche solo Da Giacomo. Secondo vanityfair.it

Bollito misto piemontese, la ricetta della tradizione - Del bollito misto, particolarmente amato da re Vittorio Emanuele II, si trova traccia scritta a partire da fine Ottocento. vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pranzo Bollito Misto Specialit224