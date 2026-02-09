Blitz al Vomero | diverse autorimesse nei guai non erano in regola

La polizia municipale di Napoli ha effettuato un blitz nel quartiere Vomero. Durante i controlli, agenti, carabinieri e personale dell’ANM hanno scoperto diverse autorimesse che operavano senza le autorizzazioni necessarie. Molte di queste strutture non avevano il nulla osta d'impatto acustico e i dispositivi POS non funzionavano correttamente. Inoltre, alcune non esponevano il listino prezzi previsto dalla legge. Ora, le autorimesse coinvolte rischiano sanzioni e possibili chiusure.

Durante un'operazione di controllo straordinario, i carabinieri di Montepulciano e il Nucleo Ispettorato del lavoro di Siena hanno ispezionato diversi esercizi commerciali nella Valdichiana senese, concentrandosi sul contrasto dello sfruttamento lavorativo e sulla verifica delle norme di sicurezza.

