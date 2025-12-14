Blitz dell’Arma nei guai due datori di lavoro

Durante un'operazione di controllo straordinario, i carabinieri di Montepulciano e il Nucleo Ispettorato del lavoro di Siena hanno ispezionato diversi esercizi commerciali nella Valdichiana senese, concentrandosi sul contrasto dello sfruttamento lavorativo e sulla verifica delle norme di sicurezza. Due datori di lavoro sono finiti nei guai a seguito delle ispezioni.

Nell'ambito di una campagna di controlli straordinari su esercizi commerciali di diversa tipologia, finalizzata al contrasto dello sfruttamento lavorativo ed alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, i carabinieri della Compagnia di Montepulciano e quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro di Siena, hanno eseguito una mirata attività ispettiva nei confronti di alcuni esercizi commerciali di varia natura della Valdichiana senese. All'esito delle verifiche, sono state scoperte gravi irregolarità: in un'attività di autolavaggio veniva accertata la mancata sorveglianza sanitaria e la mancata formazione in materia di sicurezza riferite ad un lavoratore dipendente.