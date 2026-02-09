Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Bisseck si presenta sicuro ai microfoni di Mediaset. Il difensore nerazzurro dice che la squadra ha ormai superato le difficoltà dell’andata e si sente più forte mentalmente. Ora, i nerazzurri si preparano con determinazione al prossimo impegno, il derby d’Italia, con la voglia di fare bene e di dimostrare il miglior stato di forma.

Inter News 24 Bisseck dopo Sassuolo Inter ha parlato ai microfoni della Mediaset tra match vinto e derby d’Italia, prossimo impegno dei nerazzurri. Yann Bisseck, difensore dell’ Inter, ha commentato con entusiasmo ai microfoni della Mediaset la vittoria per 5-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium, evidenziando la forza mentale della squadra e la qualità che i nerazzurri stanno mettendo in campo. In vista del derby contro la Juventus, Bisseck ha sottolineato i miglioramenti del gruppo rispetto all’andata e la determinazione di affrontare al meglio la sfida. FORZA MENTALE E QUALITÀ IN CAMPO – «Siamo molto forti nella testa, siamo sempre in partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck dopo Sassuolo Inter: «Siamo forti nella testa, pronti per il derby d’Italia. Non siamo più come quelli dell’andata»

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Barbara Fusar Poli si dice ottimista.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: Polemiche per l'azione che porta al gol di Bisseck in Sassuolo-Inter: dubbi sulla posizione di Thuram; Dimarco fa segnare tutti, l'Inter è uno spettacolo: manita al Sassuolo e +8 sul Milan; Sassuolo-Inter LIVE; Bisseck gol, ma ci sono tanti dubbi sulla posizione di Thuram: Qualcuno può trovare il fuorigioco?.

Sassuolo-Inter, moviola: dubbi su gol Bisseck e rete annullata a Thorsvedt, cosa rischia MaticLa prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi al Maipei Stadium per Sassuolo-Inter nella ventiquattresima giornata di serie A analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it

Inter a +8 sul Milan. Bisseck: Non ci pensiamo. Vogliamo vincere ogni partita, non importa cosa fanno gli altriDopo il successo contro il Sassuolo, Yann Bisseck, difensore dell'Inter che ha segnato il gol che ha aperto le marcature, ha dichiarato a SportMediaset: Non era così facile ... milannews.it

La polemica feroce del giornalista Enrico Varriale dopo Sassuolo-Inter 0-5 #fblifestyle facebook

Perché il gol dell'1-0 in #Sassuolo- #Inter andava annullato: la moviola x.com