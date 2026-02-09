Bisseck dopo Sassuolo Inter | Siamo forti nella testa pronti per il derby d’Italia Non siamo più come quelli dell’andata
Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Bisseck si presenta sicuro ai microfoni di Mediaset. Il difensore nerazzurro dice che la squadra ha ormai superato le difficoltà dell’andata e si sente più forte mentalmente. Ora, i nerazzurri si preparano con determinazione al prossimo impegno, il derby d’Italia, con la voglia di fare bene e di dimostrare il miglior stato di forma.
Inter News 24 Bisseck dopo Sassuolo Inter ha parlato ai microfoni della Mediaset tra match vinto e derby d’Italia, prossimo impegno dei nerazzurri. Yann Bisseck, difensore dell’ Inter, ha commentato con entusiasmo ai microfoni della Mediaset la vittoria per 5-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium, evidenziando la forza mentale della squadra e la qualità che i nerazzurri stanno mettendo in campo. In vista del derby contro la Juventus, Bisseck ha sottolineato i miglioramenti del gruppo rispetto all’andata e la determinazione di affrontare al meglio la sfida. FORZA MENTALE E QUALITÀ IN CAMPO – «Siamo molto forti nella testa, siamo sempre in partita. 🔗 Leggi su Internews24.com
