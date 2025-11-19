Bimbo morto in casa il sindaco di Calimera | Incontravo la madre a scuola era seguita dai servizi sociali
A Fanpage.it il sindaco di Calimera (Lecce), il paese in cui un bimbo di 8 anni è stato trovato morto in casa, probabilmente ucciso dalla madre poi morta suicida: "Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
BIMBO DI 8 ANNI TROVATO MORTO IN CASA CON FERITE SUL CORPO Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di ieri a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio della donna il cui cadavere era stato sco - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo 8 anni trovato morto in casa a Calimera (Lecce), cadavere della madre recuperato in mare poco prima Vai su X
Bimbo morto in casa, il sindaco di Calimera: “Incontravo la madre a scuola, era seguita dai servizi sociali” - it il sindaco di Calimera (Lecce), il paese in cui un bimbo di 8 anni è stato trovato morto in casa, probabilmente ucciso dalla madre poi morta ... Segnala fanpage.it
Bimbo di 8 anni trovato morto in casa, corpo della madre recuperato in mare: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo di 8 anni trovato morto in casa, corpo della madre recuperato in mare: cosa sappiamo ... Come scrive tg24.sky.it
Salento, doppia tragedia: bambino trovato morto in casa, la madre recuperata in mare - Tragedia a Calimera: un bambino di 8 anni trovato morto in casa, la madre rinvenuta senza vita in mare. Segnala notizie.it