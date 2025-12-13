Ho fatto questo… Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto | la confessione atroce

Un tragico incidente sull’autostrada A5 ha portato alla morte di Lucia, neonata di tre mesi, nel giorno del suo compleanno. Emergenze e confessioni atroci stanno scuotendo l’opinione pubblica, mentre si fanno strada nuovi dettagli su quanto accaduto a Volpiano, in un dramma che ha sconvolto l’intera comunità.

Il dramma sull’autostrada A5 continua a scuotere l’opinione pubblica mentre emergono nuovi dettagli sull’incidente avvenuto a Volpiano, costato la vita a Lucia, la neonata di tre mesi che avrebbe compiuto gli anni proprio ieri. Al centro dell’inchiesta c’è il conducente del furgone Ford bianco, un 40enne di Busano, che ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti dopo giorni di silenzio. “ Ero spaventato. Dopo l’urto sono sceso e ho notato il bollo sulla fiancata anteriore destra del mio furgone. Non nego l’impatto, ma ero sotto choc e sono ripartito. Non volevo scappare. Devo aver perso la testa ”. Thesocialpost.it

