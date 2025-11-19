Oleksandr Usyk non è più il Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi | arriva una rinuncia

Oleksandr Usyk non è più il Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. Il fuoriclasse ucraino aveva unificato le cinture per la seconda volta in carriera lo scorso 19 luglio, mandando al tappeto il britannico Daniel Dubois nel corso del quinto round sul ring allestito allo Stadio Wembley di Londra. Il trionfo ottenuto in uno dei templi sportivi per eccellenza aveva permesso al 38enne di scrivere un'autentica pagina di storia, mettendo insieme le corone delle quattro sigle di riferimento dopo esserci già riuscito il 18 maggio 2024, quando ebbe la meglio contro il britannico Tyson Fury a Riad (Arabia Saudita).

