Laporta dovrà dimettersi a metà febbraio il Barcellona ha convocato le elezioni il 15 marzo

A metà febbraio, Laporta si dimetterà dalla presidenza del Barcellona, che ha fissato le elezioni per il 15 marzo. La consultazione si svolgerà durante la partita contro il Siviglia, prevista allo Spotify Camp Nou. Questa decisione segna un momento importante di transizione per il club, in un periodo di cambiamenti e rinnovamento.

Il Barcellona ha convocato le elezioni per il 15 marzo, in coincidenza con la partita allo Spotify Camp Nou contro il Siviglia. Il presidente Laporta dovrà dimettersi circa un mese prima per svolgere il processo elettorale. Elezioni a Barcellona, Laporta dovrà dimettersi. As scrive: Il Consiglio d’amministrazione del club ha valutato che questa data avrà il minimo impatto sulle prestazioni sportive della squadra e, anche se non lo dicono, vogliono approfittare di un momento in cui il Barça si giocherà ancora tutto in tutte le competizioni e con lo stadio con 62mila posti disponibili. E’ necessario che Laporta presenti le dimissioni dal suo incarico intorno al 15 febbraio per rispettare il calendario elettorale segnato dallo Statuto del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

