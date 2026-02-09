Oggi si ricorda Barbara Capovani, donna di scienza e ricercatrice nel campo delle piante. Nel giorno del suo compleanno, l’11 febbraio, si celebra anche la Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Un fiore viene dedicato a lei e al suo impegno, pochi mesi dopo la sua scomparsa avvenuta ad aprile 2023.

Un fiore per Barbara e per la ricerca, dato che la dottoressa Capovani era donna di scienza. L’11 febbraio, giorno del compleanno della psichiatra uccisa ad aprile del 2023, si celebra la Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Fu istituita dall’Onu nel 2015. "Un significativo e persistente divario di genere caratterizza da sempre la partecipazione femminile nelle cosiddette discipline STEM, ossia: Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica", si spiega sul sito dell’Onu Italia, come scriviamo anche sulle pagina nazionali. Mercoledì, quindi, l’associazione Voglio Amore, realizzata per ricordare la dottoressa, venderà primule in diversi punti della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbara donna di scienza. Piante per la ricerca. Nel giorno del compleanno

