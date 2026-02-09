Bando per il commercio nel San Leonardo | gli interventi realizzati

Il Comune di Parma ha completato alcuni lavori di riqualificazione nel quartiere San Leonardo. Sono stati realizzati interventi per migliorare gli assi commerciali, con l’obiettivo di rendere più vivace e attraente la zona. Le opere sono già visibili e alcuni negozi hanno iniziato a beneficiare di questa nuova attenzione. I lavori proseguono, e l’amministrazione promette ulteriori miglioramenti nel prossimo futuro.

Procedono gli interventi di valorizzazione degli assi commerciali del quartiere San Leonardo realizzati attraverso i bandi del Comune di Parma. Sono particolarmente interessati dagli interventi spazi urbani in via Trento, via Venezia, via Valenti e via San Leonardo.

