Fiumicino cade l’intonaco alla scuola GB Grassi | Vigileremo affinché gli interventi siano realizzati

A Fiumicino, crolla l’intonaco della scuola G.B. Grassi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza. Dopo una richiesta dei Capigruppo di opposizione, si è svolta una commissione congiunta per discutere gli interventi necessari. Il Comune ha assicurato che vigilerà affinché i lavori di messa in sicurezza siano tempestivi ed efficaci.

Fiumicino, 11 dicembre 2025 – "In seguito alla richiesta urgente avanzata dai Capigruppo di opposizione, si è svolta oggi in modalità congiunta la commissione Lavori Pubblici e Scuole, con all'ordine del giorno la messa in sicurezza dell'edificio della Scuola G.B. Grassi di Via del Serbatoio". Lo dichiarano i consiglieri di opposizione di Fiumicino Barbara Bonanni (Sinistra Italiana – AVS), Pierpaola Meloni e Giuseppe Miccoli (Lista Civica Ezio). "La caduta di intonaco dal cornicione dell'edificio ha reso necessario l'intervento immediato degli uffici, – proseguono i consiglieri – che hanno provveduto a interdire l'area del marciapiede interessata.

