A2 nel Reggino commando di 10 uomini assalta portavalori da 2 milioni

Un commando di circa 10 rapinatori ha assaltato stamattina alle 6.30 un furgone Sicurtransport nella galleria tra Scilla e Bagnara sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in provincia di Reggio Calabria, sottraendo circa 2 milioni di euro dopo aver bloccato il traffico con due auto rubate date alle fiamme. L’azione, condotta con “sperimentata capacità e determinazione” secondo gli investigatori, si è svolta in direzione nord nel tratto reggino dell’ex Salerno-Reggio Calabria. I criminali hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco durante il blitz, ma non si registrano feriti tra il personale del portavalori né tra gli automobilisti coinvolti nel blocco stradale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - A2 nel Reggino, commando di 10 uomini assalta portavalori da 2 milioni

