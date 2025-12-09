Thuram Juve la Gazzetta lancia l’allarme | Rischia di essere fuori giri nel nuovo calcio che ha in mente Spalletti! Cosa succede

Thuram Juve, il quotidiano analizza le difficoltà del francese: per il gioco di Spalletti serve palleggio, le sue incursioni rischiano di rivelarsi inutili. La sconfitta del ‘Maradona’ ha lasciato strascichi non solo in classifica, ma anche profonde riflessioni sulla compatibilità di alcuni interpreti con il credo calcistico di  Luciano Spalletti. Se l’attenzione è spesso focalizzata sull’attacco orfano di  Vlahovic  o sulla difesa in emergenza,  La Gazzetta dello Sport  accende un riflettore preoccupante sulla linea mediana, lanciano un vero e proprio allarme su  Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, arrivato nell’estate 2024 come uno dei colpi da novanta del mercato, sta vivendo un momento di involuzione tattica che potrebbe metterne in discussione la centralità nel progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

