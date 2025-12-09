Thuram Juve, il quotidiano analizza le difficoltà del francese: per il gioco di Spalletti serve palleggio, le sue incursioni rischiano di rivelarsi inutili. La sconfitta del ‘Maradona’ ha lasciato strascichi non solo in classifica, ma anche profonde riflessioni sulla compatibilità di alcuni interpreti con il credo calcistico di Luciano Spalletti. Se l’attenzione è spesso focalizzata sull’attacco orfano di Vlahovic o sulla difesa in emergenza, La Gazzetta dello Sport accende un riflettore preoccupante sulla linea mediana, lanciano un vero e proprio allarme su Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, arrivato nell’estate 2024 come uno dei colpi da novanta del mercato, sta vivendo un momento di involuzione tattica che potrebbe metterne in discussione la centralità nel progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram Juve, la Gazzetta lancia l’allarme: «Rischia di essere fuori giri nel nuovo calcio che ha in mente Spalletti»! Cosa succede