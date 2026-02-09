Balduina saluta il maestoso pino di piazza Friggeri | Simbolo del quartiere abbattuto

Da romatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 6 febbraio, la comunità di Balduina ha assistito alla fine di un’epoca. Il maestoso pino di piazza Attilio Friggeri, simbolo del quartiere, è stato abbattuto. La gente si è radunata per salutare l’albero secolare, che da anni dominava la piazza, e ora lascia spazio a un vuoto palpabile.

Venerdì 6 febbraio Balduina ha detto addio al maestoso pino di piazza Attilio Friggeri. L’albero secolare infatti è stato abbattuto. Un intervento che ha scosso e diviso i residenti in quanto proprio qualche giorno il prima, una grande alberatura è venuta giù sfiorando una tragedia. La tragedia.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Balduina Pino

Roma: Dipartimento Ambiente, per pino caduto a Balduina nessuna richiesta abbattimento

Questa mattina un pino si è abbattuto in via Ugo de Carolis a Balduina.

Quel platano di Affori. Il maestoso albero che veglia sul quartiere e ha vissuto due secoli

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.