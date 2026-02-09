Balduina saluta il maestoso pino di piazza Friggeri | Simbolo del quartiere abbattuto

Venerdì 6 febbraio, la comunità di Balduina ha assistito alla fine di un’epoca. Il maestoso pino di piazza Attilio Friggeri, simbolo del quartiere, è stato abbattuto. La gente si è radunata per salutare l’albero secolare, che da anni dominava la piazza, e ora lascia spazio a un vuoto palpabile.

Venerdì 6 febbraio Balduina ha detto addio al maestoso pino di piazza Attilio Friggeri. L'albero secolare infatti è stato abbattuto. Un intervento che ha scosso e diviso i residenti in quanto proprio qualche giorno il prima, una grande alberatura è venuta giù sfiorando una tragedia.

