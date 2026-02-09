Questa volta il giaguaro ha sorpreso tutti: in Brasile, alcuni testimoni hanno registrato il suono inaspettato di un giaguaro che miagola. Di solito lo conosciamo come un predatore potente e silenzioso, capace di catturare grandi prede, ma questa volta si è fatto sentire in modo diverso. È un episodio che ha attirato l’attenzione degli appassionati di fauna selvatica e ha acceso nuove domande sulla vita di questi grandi felini.

Siamo abituati a pensare al giaguaro come al predatore supremo delle foreste americane, un gigante da oltre 130 chili capace di abbattere prede imponenti come caimani e bovini. Eppure, una ricerca condotta nel Parco Nazionale dell’Iguaçu, in Brasile, ha svelato un aspetto sorprendentemente “domestico” di questo felino. Attraverso l’uso di fototrappole, un team di ecologi britannici e brasiliani ha catturato per la prima volta delle vocalizzazioni che ricordano in modo impressionante il miagolio dei gatti di casa. . Dal punto di vista scientifico, i grandi felini del genere Panthera (come leoni, tigri e giaguari) non possono fare le fusa a causa della particolare struttura ossea del collo e delle dimensioni delle loro corde vocali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Avete mai sentito un giaguaro miagolare? In Brasile hanno registrato l’avvenimento” (VIDEO)

Approfondimenti su Brasil Giaguaro

In Brasile, alcune fototrappole hanno catturato un fenomeno inedito: i giaguari emettono un miagolio simile a quello dei gatti domestici.

Scoprite il mondo di Pietro Nicolodi, una delle voci più iconiche dello sport italiano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Brasil Giaguaro

Argomenti discussi: Cabaret llega a València con su musical inmersivo; Non avete mai sentito parlare di questo horror, ma sta dominando il box office contro ogni previsione; Oggi Brian May non porterebbe i Queen in tour negli Stati Uniti: Sono diventati un posto pericoloso; La Gen Z legge ‘Cime Tempestose’. E sì, ce la sta facendo.

Non avete mai sentito parlare di questo horror, ma sta dominando il box office contro ogni previsioneUn horror indipendente a bassissimo budget sta sorprendendo tutti con un successo al box office che nessuno aveva previsto. bestmovie.it

Se non avete mai visto (e sentito) questo film, non potete perdervelo staseraIn prima serata, lunedì 9 febbraio 2026, il capolavoro The Blues Brothers con Belushi, Aykroyd e un cast sfavillante. Tutti i film in onda stasera. libero.it

Avete mai sentito parlare di case con planimetrie “frammentate” Ecco cosa sono e per quale motivo stanno diventando molto amate: https://fanpa.ge/TKSq3 facebook