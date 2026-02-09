Attici di lusso rooftop e la Cittadella ex Lebole Vi spiego come cambia Arezzo con 6 cantieri

Arezzo sta vivendo un momento di grande fermento sui cantieri. Tra interventi pubblici e privati, si stanno rinnovando gli spazi in città. Gli attici di lusso, i rooftop e il restauro della Cittadella ex Lebole sono solo alcuni dei lavori in corso. La città si prepara a cambiare volto nei prossimi mesi, con lavori che coinvolgono diversi quartieri e che trasformano l’aspetto di molti edifici e zone strategiche.

Alcuni sono già nella fase conclusiva altri invece sono appena partiti (ma Bertelli sta bruciando le tappe). I dettagli Demolizioni, ristrutturazioni milionarie e giganteschi interventi infrastrutturali che promettono di cambiare il volto della viabilità locale. Sul fronte dei lavori edili c'è grande fermento in città. Molti di questi interventi sono entrati nella loro fase conclusiva mentre per altri il cronoprogramma è ben più corposo.

