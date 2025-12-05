Tutti pazzi per Santarcangelo | il borgo si allarga tra attici di lusso e terrazze con Jacuzzi a prezzi da capogiro
Circa 160 nuove unità immobiliari in arrivo. Case e appartamenti di lusso che spuntano un po’ come funghi. Scavi in partenza per un nuovo quartiere residenziale. E prezzi al metro quadro ormai comparabili a quelli di Rimini città. Realtà dell’entroterra con 22.132 residenti, a Santarcangelo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
