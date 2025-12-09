Roscigno Vecchia grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900

A Roscigno Vecchia si è acceso lo spirito natalizio con il tradizionale Presepe vivente del ‘900, attirando numerosi visitatori. L’evento ha valorizzato il borgo abbandonato degli Alburni, offrendo un’immersione nel passato e un momento di festa per tutta la comunità.

Le festività natalizie si sono aperte a Roscigno nel modo più classico e più coinvolgente possibile: con il “Presepe vivente del ‘900”, evento che ha saputo richiamare nel piccolo paese degli Alburni decine di visitatori che si sono lasciati avvolgere dal fascino senza tempo del borgo abbandonato di Roscigno Vecchia L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del '900 - Eventi: Le festività natalizie si sono aperte a Roscigno nel modo più classico e più coinvolgente possibile: con il “Presepe vivente del ... Scrive cilentonotizie.it

Roscigno Vecchia torna a vivere: il presepe vivente del ‘900 accende il Natale della memoria - Domenica 7 dicembre, a partire dalle ore 15:30, il borgo abbandonato nel cuore del Cilento, tornerà a popolarsi ... Come scrive infocilento.it

COSE BELLE A ROSCIGNO VECCHIA: IL PRESEPE VIVENTE DOVE SI FERMA IL TEMPO L’edizione 2025 del Presepe Vivente di Roscigno Vecchia si è chiusa lasciando nel borgo un’emozione condivisa, capace di trasformare una semplice rap - facebook.com Vai su Facebook