Atletico Ascoli super Ne fa 3 al San Marino

L’Atletico Ascoli batte 3-0 il San Marino in casa. La squadra ha dominato fin dal primo tempo, segnando due reti e controllando il gioco. Nel secondo tempo, ha aggiunto il terzo gol e gestito il risultato senza troppi rischi. La vittoria permette all’Atletico di salire in classifica, mentre il San Marino deve ancora lavorare per trovare il ritmo giusto.

