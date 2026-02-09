Atletico Ascoli super Ne fa 3 al San Marino
L’Atletico Ascoli batte 3-0 il San Marino in casa. La squadra ha dominato fin dal primo tempo, segnando due reti e controllando il gioco. Nel secondo tempo, ha aggiunto il terzo gol e gestito il risultato senza troppi rischi. La vittoria permette all’Atletico di salire in classifica, mentre il San Marino deve ancora lavorare per trovare il ritmo giusto.
ATLETICO 3 SAN MARINO 0 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin (29’st Camilloni); Carbone, Sbrissa, Vechiarello (23’pt Muro), Coppola, Sardo (29’st Bucco); Didio (17’st Maio), Minicucci (18’st Forgione). A disp.: Viganò, Oddi, Moscarini, Gafuri. All.: Simone Seccardini SAN MARINO (5-3-2): Dighionno; Gasti (1’st Brighi), Muteba, Ale, Silvestri, Cum; Milazzo (39’st Zulu), Ziello, Corigliano (12’st Di Palma); Volpe (18’st Della Salandra), Sambou (12’st Masala). A disp.: Sibilano, Brancato, Golfarelli, Wanchope. All.: Corrado Ingenito. Arbitro: El Hamil di Nichelino Reti: 15’pt Didio, 47’pt Minicucci su rigore, 48’st Maio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
