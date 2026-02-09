Atina Carnival Party e Carnevale a Ponte Melfa

Venerdì 13 febbraio, il Salone del Palazzo Ducale di Atina si trasforma in una discoteca anni ’80 e ’90. Il Carnival Party porta in scena musica e maschere, richiamando il fascino storico del paese e l’energia del carnevale. Un evento che promette di rivivere le atmosfere di un passato divertente e colorato.

Il fascino storico di Atina incontra l'energia travolgente della musica dance. Venerdì 13 febbraio 2026, il prestigioso Salone del Palazzo Ducale si trasformerà in una discoteca d'altri tempi per l'atteso Carnival Party, una festa in maschera interamente dedicata ai mitici anni '80 e '90.L'evento.

