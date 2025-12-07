Atalanta testa alla Champions League | la squadra di Palladino deve ripartire dopo la sconfitta contro il Verona

Calcionews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta, la squadra di Palladino è tornata subito al lavoro con l’obiettivo di dimenticare il tracollo in Champions League. Le ultime L’Atalanta è tornata al lavoro questa mattina nel centro sportivo di Zingonia per iniziare la preparazione in vista dell’attesissimo match di Champions League contro il Chelsea. Dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno europeo, i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta testa alla champions league la squadra di palladino deve ripartire dopo la sconfitta contro il verona

© Calcionews24.com - Atalanta, testa alla Champions League: la squadra di Palladino deve ripartire dopo la sconfitta contro il Verona

News recenti che potrebbero piacerti

Ajax-Inter: gol di testa di Thuram al 42' Diretta 0-1?Psg-Atalanta 2-0, Kvara raddoppia

Ajax-Inter: ancora Thuram di testa Diretta 0-2?Psg-Atalanta 2-0, Kvara raddoppia

Ajax-Inter: segna ancora Thuram di testa Diretta 0-2?Psg-Atalanta 3-0, a segno anche Mendes

atalanta testa champions leagueAtalanta, a Verona missione continuità per avvicinare la zona Champions League - Alle 20:45 al Bentegodi i nerazzurri cercano il quarto successo di fila, il secondo in Serie A. Riporta bergamonews.it

atalanta testa champions leagueRisultati Champions League, classifica/ +3 Atalanta, cade l’Inter! Diretta gol live score (26 novembre 2025) - Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score oggi mercoledì 26 novembre 2025 delle partite per la 5^ giornata, giocano Inter e Atalanta. Secondo ilsussidiario.net

atalanta testa champions leagueChampions - Inter, che beffa con l'Atletico Madrid. Atalanta divina, la Dea distrugge l'Eintracht Francoforte - Champions, magia Atalanta: tre gol in 5 minuti a casa dell'Eintracht. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Testa Champions League