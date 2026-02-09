Aston Villa-Brighton mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Occasione per i Villans

Mercoledì sera l’Aston Villa affronta il Brighton in una sfida importante. I Villans cercano di recuperare punti dopo un febbraio difficile, in cui hanno raccolto solo un punto in sei partite. Nonostante questo, il team mantiene il terzo posto in classifica, anche se il vantaggio sulle inseguitrici si è ridotto. La partita rappresenta un’occasione per l’Aston Villa di risollevarsi e rafforzare la propria posizione.

Solo un punto su sei nel mese di febbraio per un Aston Villa che conserva il suo terzo posto in classifica ma ha visto ridursi il suo margine di vantaggio sulle inseguitrici anche se il sesto posto è sempre a -8. Lo diciamo ovviamente nell'ipotesi che il quinto posto sia buono per andare in Champions.

