Assessore Mereu polemica per un commento su Laura Pausini | la difesa e le scuse dopo le critiche online

L’assessore alla cultura di Sant’Antioco, Luca Mereu, ha scatenato una polemica dopo un commento sui social che molti hanno giudicato offensivo nei confronti di Laura Pausini. Dopo le critiche, Mereu ha cercato di difendersi e ha presentato delle scuse pubbliche, ma la discussione continua a tenere banco tra i cittadini e gli utenti online.

L’assessore alla cultura del comune di Sant’Antioco, Luca Mereu, si è trovato al centro di una polemica per un commento ritenuto offensivo nei confronti della cantante Laura Pausini, espresso sui social media. Mereu si è poi scusato, sostenendo che il termine utilizzato fosse una citazione contestuale e non intendeva offendere. L’episodio, avvenuto l’8 febbraio 2026, ha suscitato reazioni nell’ambito politico locale e ha sollevato un dibattito sul linguaggio appropriato per le figure pubbliche. Il commento incriminato, pubblicato sul profilo Facebook dell’assessore, faceva riferimento all’esibizione di Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sant Antioco Luca Mereu

Recentemente si è sollevato un dibattito su Laura Pausini, coinvolgendo anche il suo staff che ha chiesto rispetto.

Dopo le recenti polemiche che coinvolgono Laura Pausini, l'artista e il suo staff hanno deciso di rispondere alle accuse emerse.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Laura Pausini e Fiorello, la videochiamata in diretta - La Pennicanza 22/01/2026

Ultime notizie su Sant Antioco Luca Mereu

Argomenti discussi: L’assessore di Sant’Antioco offende la Pausini, poi le scuse; Olimpiadi 2026, bufera social: l’assessore insulta Laura Pausini e scoppia la polemica; L’assessore Mereu offende la Pausini, poi si scusa dopo le polemiche: Era una citazione; Mereu attacca Laura Pausini sui social e poi ritratt? tra le proteste.

Olimpiadi 2026, bufera social: l’assessore insulta Laura Pausini e scoppia la polemicaUn commento pubblicato su Facebook dall’assessore alla Cultura del Comune di Sant’Antioco, Luca Mereu, ... msn.com

Mereu attacca Laura Pausini sui social e poi ritratt? tra le protesteInsulto social di Luca Mereu a Laura Pausini: cosa è accadutoL’assessore alla cultura di Sant’Antioco, Luca Mereu, è finito al centro di un caso medi ... assodigitale.it

Luca Mereu, chiedere scusa è virtù dei re Ho letto con grande attenzione le scuse pubbliche di Luca Mereu, l'assessore di Sant'Antioco che definì "cagna" Laura Pausini. tre sono i punti fondamentali. 1) Luca Mereu certamente non è sessista. 2) Luca Mereu si facebook