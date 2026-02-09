Assegno nucleo familiare aumenti rivalutazione 2026 | tabelle nuovi importi e quando scattano

Nel 2026 ci saranno nuovi aumenti per l’assegno nucleo familiare. Le tabelle con gli importi aggiornati sono già pronte e entreranno in vigore a breve. Le soglie di reddito cambiano, e anche le cifre che si possono ricevere. I lavoratori e le famiglie devono tenere d’occhio le novità per capire quanto potranno ricevere e quando scattano i nuovi limiti.

Come avviene per l'assegno unico per i figli, anche per l'assegno nucleo familiare nel 2026 scattano gli aumenti e i nuovi limiti di reddito. Assegno nucleo familiare, i nuovi importi L'Anf, la prestazione economica erogata dall'Inps ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, viene rivalutato annualmente. E per il 2026 l'adeguamento previsto è dell'1,4%. Quando partono gli incrementi degli importi? Ancora non è stata approntata la circolare Inps che stabilisce la variazione annuale, ma storicamente la rivalutazione dell'Anf scatta a partire dal 1° luglio.

