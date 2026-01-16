Rapina finita nel sangue | è caccia ai complici

Una rapina si è conclusa con violenza a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Le autorità stanno indagando per identificare l’altro uomo coinvolto nella rapina e il supporto fornito da un palo. Le forze dell’ordine proseguono le ricerche per ricostruire l’intera dinamica e assicurare i responsabili alla giustizia.

Inquirenti sulle tracce dell’altro criminale entrato nella casa di Lonate Pozzolo (Varese) e del palo. La versione di Jonathan Maria Rivolta, 33 anni, che per difendersi ha ucciso il suo assalitore, è ritenuta credibile. Ma il paese ha paura delle possibili ritorsioni. La paura si mescola alla rabbia e al dolore di una mattinata «tragica». In via Montello, a Lonate Pozzolo (Varese), si respira un’aria triste e anche piena di tensione perché c’è chi ha paura delle «ritorsioni dei rom» nei confronti della famiglia di Jonathan Maria Rivolta, il giovane di 33 anni che martedì ha reagito nei confronti di due ladri che si erano introdotti nella sua villa, uccidendone uno. 🔗 Leggi su Laverita.info

