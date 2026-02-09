Ashen Fields – A Year Among Ashes

Quando i musicisti di Ashen Fields salgono sul palco, portano con sé un sound intenso e avvolgente. Il concerto, inserito nel cartellone di Empiria, ha richiamato un pubblico di appassionati del metal più oscuro e solenne. Atmosfere cupe, orchestrazioni sinfoniche e una potenza che non lascia indifferenti hanno caratterizzato la serata, confermando come questa band continui a spingere oltre i confini del genere.

Un live imperdibile per chi ama il lato più oscuro e solenne del metal. Un nuovo capitolo della programmazione metal di Empiria prende forma tra atmosfere oscure, orchestrazioni sinfoniche e potenza estrema. Ashen Fields arrivano sul palco di Empiria per presentare A Year Among Ashes, uno show che.

