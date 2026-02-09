Ascolti TV di domenica 8 febbraio 2026 | trionfano le Olimpiadi bene Affari Tuoi e Cuori

La domenica sera in TV si è fatta dominare dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Rai2 ha registrato il miglior ascolto, con milioni di spettatori incollati allo schermo per seguire le gare. In prima serata, le Olimpiadi hanno battuto tutti, ma anche i programmi di intrattenimento come Cuori su Rai1 hanno tenuto il pubblico. Bene anche Affari Tuoi, che ha fatto il suo solito bottino di ascolti. La giornata si è confermata come una delle più forti dell’anno per la tv italiana.

Paolo Bonolis torna in prima serata con Taratata: “Un atto di coraggio. Sanremo ha perso la narrazione” Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Rai2 domina la giornata grazie alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, mentre in prima serata Cuori e Che Tempo Che Fa tengono alto il pubblico generalista Gli ascolti tv di domenica 8 febbraio 2026 sono stati fortemente segnati dalle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che su Rai2 con il Pattinaggio Artistico hanno conquistato 3. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

La serata di ieri ha visto Rai1 dominare gli ascolti con “Cuori 3”, che ha battuto nettamente “Affari Tuoi” su Rai1 rispetto a “La Ruota” su Canale 5.

