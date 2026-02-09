Ascolti TV di domenica 8 febbraio 2026 | trionfano le Olimpiadi bene Affari Tuoi e Cuori
La domenica sera in TV si è fatta dominare dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Rai2 ha registrato il miglior ascolto, con milioni di spettatori incollati allo schermo per seguire le gare. In prima serata, le Olimpiadi hanno battuto tutti, ma anche i programmi di intrattenimento come Cuori su Rai1 hanno tenuto il pubblico. Bene anche Affari Tuoi, che ha fatto il suo solito bottino di ascolti. La giornata si è confermata come una delle più forti dell’anno per la tv italiana.
Rai2 domina la giornata grazie alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, mentre in prima serata Cuori e Che Tempo Che Fa tengono alto il pubblico generalista Gli ascolti tv di domenica 8 febbraio 2026 sono stati fortemente segnati dalle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che su Rai2 con il Pattinaggio Artistico hanno conquistato 3.
Ascolti TV di Domenica 1 Febbraio 2026: Cuori vince la serata, Affari Tuoi batte La Ruota, boom Linea Verde
La serata di ieri ha visto Rai1 dominare gli ascolti con “Cuori 3”, che ha battuto nettamente “Affari Tuoi” su Rai1 rispetto a “La Ruota” su Canale 5.
