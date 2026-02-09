Ascolti tv 8 febbraio | chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario Affari tuoi contro La ruota della fortuna

Questa sera si sfidano due grandi titoli della televisione italiana: la fiction di Rai1 Cuori 3 e il quiz di Canale5 Chi vuol essere milionario? - Il torneo. Dopo una lunga serata di ascolti, i numeri hanno deciso chi ha avuto la meglio, lasciando gli spettatori a chiedersi quale tra i due programmi abbia conquistato più pubblico.

Chi ha vinto tra la fiction di Rai1 Cuori 3 e il programma di Canale5 Chi vuol essere milionario? - Il torneo. Sul Nove, Che tempo che fa di Fabio Fazio. Su Rai2, le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna. Tutti i dati Auditel di ieri domenica 8 febbraio.

