Arzano Cinzia Aruta | Ho rassegnato le dimissioni da sindaca

Cinzia Aruta ha annunciato le proprie dimissioni da sindaca di Arzano, incarico assunto nel ottobre 2021. La decisione arriva dopo un mandato caratterizzato da diverse sfide amministrative. La sua uscita dalla carica segna un momento importante per la città, che si prepara a un nuovo percorso amministrativo. Restano da definire i prossimi passaggi istituzionali e le eventuali nomine interim.

La nota: "È stata una decisione difficile, maturata con senso di responsabilità e con profondo rispetto per la città e per le istituzioni" Cinzia Aruta ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaca della città di Arzano. Era stata eletta nell'ottobre del 2021. L'annuncio in una nota diffusa poco fa: “Oggi ho rassegnato le dimissioni da sindaca. È stata una decisione difficile, maturata con senso di responsabilità e con profondo rispetto per la città e per le istituzioni. Nel 2021 ho trovato una situazione amministrativa complessa, segnata da criticità strutturali che richiedevano interventi profondi e non rinviabili.🔗 Leggi su Napolitoday.it

